Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Maydonoz Döner zincirine yönelik 9 FETÖ şüphelisi hakkındaki istenen ceza belli oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üyelik' ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maydonoz Döner zincirine yönelik 9 FETÖ şüphelisi hakkındaki istenen ceza belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 12:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Bürosu tarafından hazırlandı. 'nün, uzun yıllar boyunca devam ettirdiği gizliliği uygulamayı sürdürdüğü ve bu çerçevede yeni örgütsel faaliyetlere başladığı ifade edilen iddianamede, FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yollar aradığı belirtildi. İddianamede işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte sağladığı tespitine yer verildi. Şüpheli şahıslara aylık düzenli kar payı gönderildiği belirtilen iddianamede, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların ürün alımı adı altında faturalarla örgüt mensuplarına gönderildiği aktarıldı.

Maydonoz Döner zincirine yönelik 9 FETÖ şüphelisi hakkındaki istenen ceza belli oldu!

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketlere ortak olan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin orantısız olduğu tespitine yer verildi.

Maydonoz Döner zincirine yönelik 9 FETÖ şüphelisi hakkındaki istenen ceza belli oldu!

"ŞÜPHELİLER 'SİGNAL' İSİMLİ UYGULAMA ÜZERİNDEN ÖRGÜTSEL YAZIŞMALAR YAPTILAR"

İddianamede adı geçen şüpheliler Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Ahmet Mutlu Köylü, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen, Huzur Özer ve Tahsin Özbay'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtildi. İddianamede şüphelilerin, Türkiye'de çeşitli illerde, Almanya ve Gürcistan'da restoranları bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.

Maydonoz Döner zincirine yönelik 9 FETÖ şüphelisi hakkındaki istenen ceza belli oldu!

"25'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ"

Hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma" ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezalandırılmaları talep edildi.

Maydonoz Döner zincirine yönelik 9 FETÖ şüphelisi hakkındaki istenen ceza belli oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Kurultayı öncesi kayyım bombası! Fatih Atik açıkladı: CHP Avukatları belgeleri mahkemeye sundu
ETİKETLER
#fetö
#terör
#finansman
#soruşturma
#iddianame
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.