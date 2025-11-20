Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köksal Toptan'a sürpriz ziyaret

Köksal Toptan kimdir?

Köksal Toptan, 3 Ocak 1943'te Rize'nin Camidağı Köyü'nde doğdu. Ailesinin Zonguldak'a taşınmasıyla eğitim hayatına bu ilde devam etti. İlk ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek 1966 yılında mezun oldu. Mesleki kariyerine Zonguldak'ta serbest avukat olarak başlayan Toptan, genç yaşlarda siyasete ilgi duydu. 1963-1966 yılları arasında Adalet Partisi Gençlik Kolları'nda görev aldı ve bu süreç siyasetteki ilk tecrübesi oldu. Avukatlık mesleğini sürdürürken aynı zamanda siyasi arenadaki faaliyetlerine de hız verdi. 1977 genel seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili seçilerek ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Genç yaşında meclise giren Toptan, o dönemin önemli siyasi figürleriyle çalışma fırsatı buldu. 1979 yılında Devlet Bakanı olarak kabinede yer aldı. Türkiye'nin siyasi açıdan çalkantılı dönemlerinden biri olan 1979-1980 sürecinde genç bir bakan olarak görev yapması onu ülke gündemine taşıdı. 12 Eylül 1980 askerî darbesinin ardından siyasi yasaklı olmamasına rağmen aktif siyasete ara vermek zorunda kalan Toptan, bir süre avukatlık yaparak mesleğine geri döndü. 1986'da yapılan ara seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Toptan, siyasi kariyerine kaldığı yerden devam etti. Ardından 1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde farklı dönemlerde Zonguldak ve Bartın milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. 1991-1993 arasında Milli Eğitim Bakanlığı, 1995 yılında kısa bir süre Kültür Bakanlığı, 1979-1980 yılları arasında Devlet Bakanı görevlerini yürüttü. Köksal Toptan, 9 Ağustos 2007 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 2017 yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı nezdinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi. Toptan, evli ve üç çocuk babasıdır.