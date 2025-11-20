Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köksal Toptan'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı Ankara'daki evinde ziyaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köksal Toptan'a sürpriz ziyaret
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 03:57

'da dün akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksal Toptan ile bir araya geldi.

EVİNDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'a ziyarette bulundu. Erdoğan, Toptan'ı Ankara'daki evinde ederek, bir süre etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köksal Toptan'a sürpriz ziyaret

Köksal Toptan, Geçen yılın haziran ayında evinde düşen Köksal Toptan'ın kalça kemiği kırılmıştı. Kazanın ardından başarılı bir ameliyat geçiren Toptan'ın tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Köksal Toptan kimdir?
Köksal Toptan, 3 Ocak 1943'te Rize'nin Camidağı Köyü'nde doğdu. Ailesinin Zonguldak'a taşınmasıyla eğitim hayatına bu ilde devam etti. İlk ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek 1966 yılında mezun oldu. Mesleki kariyerine Zonguldak'ta serbest avukat olarak başlayan Toptan, genç yaşlarda siyasete ilgi duydu. 1963-1966 yılları arasında Adalet Partisi Gençlik Kolları'nda görev aldı ve bu süreç siyasetteki ilk tecrübesi oldu. Avukatlık mesleğini sürdürürken aynı zamanda siyasi arenadaki faaliyetlerine de hız verdi. 1977 genel seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili seçilerek ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Genç yaşında meclise giren Toptan, o dönemin önemli siyasi figürleriyle çalışma fırsatı buldu. 1979 yılında Devlet Bakanı olarak kabinede yer aldı. Türkiye'nin siyasi açıdan çalkantılı dönemlerinden biri olan 1979-1980 sürecinde genç bir bakan olarak görev yapması onu ülke gündemine taşıdı. 12 Eylül 1980 askerî darbesinin ardından siyasi yasaklı olmamasına rağmen aktif siyasete ara vermek zorunda kalan Toptan, bir süre avukatlık yaparak mesleğine geri döndü. 1986'da yapılan ara seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Toptan, siyasi kariyerine kaldığı yerden devam etti. Ardından 1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde farklı dönemlerde Zonguldak ve Bartın milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. 1991-1993 arasında Milli Eğitim Bakanlığı, 1995 yılında kısa bir süre Kültür Bakanlığı, 1979-1980 yılları arasında Devlet Bakanı görevlerini yürüttü. Köksal Toptan, 9 Ağustos 2007 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 2017 yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı nezdinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi. Toptan, evli ve üç çocuk babasıdır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
ETİKETLER
#kaza
#cumhurbaşkanı erdoğan
#sohbet
#ziyaret
#Ankara
#Köksal Toptan
#Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.