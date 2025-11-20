Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Marangozda işkence edilen çocuk işçiden acı haber!

Şanlıurfa'da işçi olarak çalıştığı marangozda kalfası tarafından elleri bağlanıp makatına basınçlı hava basılarak işkence edilen 15 yaşındaki M.K.'den acı haber geldi. Küçük çocuk, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 04:48
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 05:05

'nın ilçesindeki bir marangoz atölyesinde geçen hafta yaşanan korkunç işkence ölümle sonuçlandı.

KAN DONDURAN İŞKENCE!

İddiaya göre, kalfa olarak çalışan H.A. isimli şahıs, aynı iş yerinde çırak olan M.K.'nin makatına kompresörle basınçlı hava bastı.

Olayda iç organları zarar gören çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşkence yaptığı iddia edilen H.A. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATA TUTUNAMADI

Yoğun bakıma alınan M.K.'den ise acı haber geldi. 5 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuk dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Marangozda işkence edilen çocuk işçiden acı haber!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çocuğun cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bozova ilçesine götürüldü. Cenaze, öğle vakti Güllü Gül Camii'ndeki cenaze namazının ardından defnedildi.

