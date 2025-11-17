Kan donduran olay! Marangoz çırağının ellerini bağlayıp işkence etti

Şanlıurfa'nın Bozovo ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu! Marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K. isimli çocuk Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ölüm kalım savaşı veriyor. Yaşanan olay ise duyanları dehşete düşürdü.

ELLERİNİ BAĞLAYIP MAKATINA YÜKSEK BASINÇLI HAVA VERDİ!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre atölyede çalışan H.A. isimli şahıs, kendilerinde yaşça küçük olan 15 yaşındaki M.K. isimli çırağın ellerini bağlandıktan sonra makatından kompresör ile basınçlı hava bastı.

İÇ ORGANLARI ZARAR GÖRDÜ

İç organları zarar gören çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İŞKENCECİ KALFA GÖZALTINA ALINDI

Durumu ağır olan çocuk, yoğun bakımda tedavi görürken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.