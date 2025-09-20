Ak Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti

AKP’de son 48 saat içinde istifa 8 il başkanı istifa ettiğini duyurdu. Peş peşe gelen istifaların ardından parti yönetiminden ilk resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada, kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

YENİ GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.

'EN GÜÇLÜ KADROLARLA MÜCADELEYE DEVAM'

Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devametmektir."