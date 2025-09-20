Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ak Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti

Son bir haftadır AK Parti'den peş peşe istifa haberleri geldi. Son 48 saatte 8 il başkanı görevi bıraktığını duyurdu. Sosyal medyada da çok konuşulan spekülatif tartışmalarla ilgili genel merkezden ilk açıklama geldi. Söz konusu görev değişimlerinin siyasi olmadığının altı çizilen açıklamada, "AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır" ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ak Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 13:59

AKP’de son 48 saat içinde 8 il başkanı istifa ettiğini duyurdu. Peş peşe gelen istifaların ardından parti yönetiminden ilk resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada, döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Ak Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti

YENİ GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ak Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.

Ak Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti

'EN GÜÇLÜ KADROLARLA MÜCADELEYE DEVAM'

Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devametmektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti eski il başkanı Zeki Tosun hayatını kaybetti
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!
ETİKETLER
#türkiye yüzyılı
#istifa
#kongre
#Akp
#Il Başkanları
#Görev Değişikliği
#Parti Yönetimi
#Akp
#Il Başkanları
#Görev Değişikliği
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.