Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köstekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dava Arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim; öncelikle hepinizi, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 2 Ağustos 2023 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevine atanma şerefine nail oldum. Öncesinde 2 defa Adilcevaz İlçe Başkan Yardımcılığı, 2 defa İl Başkan Yardımcılığı, İl Hukukçuluğu, İl Eğitimciliği görevlerini icra ettim.

Göreve geldiğim günden bu yana hep yeni şeyler söyleme, yeni bir hikâye yazma gayretinde olduk. Kapılarımızı herkese açtık, küskünlükleri bir tarafa bıraktık, her zaman sahada, her zaman hemşehrilerimizin yanında, her zaman ulaşılabilir olduk, evimiz hiç olmadığı kadar doldu taştı, şen oldu... Dönemimizde 3 defa Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlama şerefine nail olduk. Tarihin en coşkulu ve kalabalık programlarını icra etmek bizlere nasip oldu. Çok zor ve sıkıntılı bir dönemde göreve gelmemize rağmen dönemimizde 13 Belediyenin 11'i Ak Belediyecilik ile buluştu elhamdülillah.

Her türlü saldırıya, olumsuzluğa, zorluğa rağmen partimize, hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik. Zor şartlarda, kıt kanaat, yatılı okullarda büyümüş, şehrin her sokağında işçilik, emekçilik, esnaflık yapan biri olarak söylüyorum; mütevaziliğimizi bozmamaya, herkesin ayağına gitmeye, herkesin elini sıkmaya, sorun çıkaran değil sorun çözen olmaya, gösterişten, israftan uzak durmaya hep çaba gösterdik.

Mesleğimizin de gereği olarak adaletten, eşitlikten, haktan, hukuktan ayrılmamaya gayret ettik. Bizden yardım isteyen hiç kimseyi ayırmadık, herkesin yardımına koştuk... Fakirin fukaranın, garibin gurebanın hakkını gözetmeye çalıştık. Şimdi onurla ve gururla yürüttüğüm Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süreçte katkısını gördüğüm herkese, Başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a, Önceki Dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, Bakanlarımıza ve tüm Bakanlık Yetkililerine, Koordinatörlerime, bundan önce görev almış Milletvekillerimizden, mevcut Milletvekilimize, beraber çalıştığımız tüm Valilerimize ve ilimizin tüm bürokrasisine, kurucu İl Başkanımızdan, tüm il Başkanlarımıza, beraber görev yaptığım tüm İlçe Başkanlarımıza ve yönetimlerine, Belediye Başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza ve yönetimlerine, mahalle ve köy başkanlarım ve yönetimlerine, Meclis Başkanları ve Üyelerimize, beraber çalıştığımız ülkemizin her yerindeki tüm İl Başkanlarımıza ve teşkilatlarına, hiç bir zaman şikayet etmeden yanımda dimdik duran ekibime, yönetim kurulu üyelerime, çalışma arkadaşlarıma, velhasıl tüm teşkilatımıza, dostlarıma, iş arkadaşlarıma, akrabalarıma, her zaman yanımızda olan Türkiye'nin her yerindeki KADİRŞİNAS BİTLİS HALKINA ve özellikle hiç bir zaman of bile demeyip her zaman destekçim olan, her türlü fedakarlığı yapan aileme çok teşekkür ederim."

