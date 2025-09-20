Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Köstekçi, "Şimdi onurla ve gururla yürüttüğüm Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" diyerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir çok partilisine teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 10:04

İl Başkanı Kadir Köstekçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'deki görevinden ettiğini duyurdu.

Köstekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dava Arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim; öncelikle hepinizi, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 2 Ağustos 2023 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevine atanma şerefine nail oldum. Öncesinde 2 defa Adilcevaz İlçe Başkan Yardımcılığı, 2 defa İl Başkan Yardımcılığı, İl Hukukçuluğu, İl Eğitimciliği görevlerini icra ettim.

Göreve geldiğim günden bu yana hep yeni şeyler söyleme, yeni bir hikâye yazma gayretinde olduk. Kapılarımızı herkese açtık, küskünlükleri bir tarafa bıraktık, her zaman sahada, her zaman hemşehrilerimizin yanında, her zaman ulaşılabilir olduk, evimiz hiç olmadığı kadar doldu taştı, şen oldu... Dönemimizde 3 defa Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlama şerefine nail olduk. Tarihin en coşkulu ve kalabalık programlarını icra etmek bizlere nasip oldu. Çok zor ve sıkıntılı bir dönemde göreve gelmemize rağmen dönemimizde 13 Belediyenin 11'i Ak Belediyecilik ile buluştu elhamdülillah.

Her türlü saldırıya, olumsuzluğa, zorluğa rağmen partimize, hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik. Zor şartlarda, kıt kanaat, yatılı okullarda büyümüş, şehrin her sokağında işçilik, emekçilik, esnaflık yapan biri olarak söylüyorum; mütevaziliğimizi bozmamaya, herkesin ayağına gitmeye, herkesin elini sıkmaya, sorun çıkaran değil sorun çözen olmaya, gösterişten, israftan uzak durmaya hep çaba gösterdik.

Mesleğimizin de gereği olarak adaletten, eşitlikten, haktan, hukuktan ayrılmamaya gayret ettik. Bizden yardım isteyen hiç kimseyi ayırmadık, herkesin yardımına koştuk... Fakirin fukaranın, garibin gurebanın hakkını gözetmeye çalıştık. Şimdi onurla ve gururla yürüttüğüm Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süreçte katkısını gördüğüm herkese, Başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a, Önceki Dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, Bakanlarımıza ve tüm Bakanlık Yetkililerine, Koordinatörlerime, bundan önce görev almış Milletvekillerimizden, mevcut Milletvekilimize, beraber çalıştığımız tüm Valilerimize ve ilimizin tüm bürokrasisine, kurucu İl Başkanımızdan, tüm il Başkanlarımıza, beraber görev yaptığım tüm İlçe Başkanlarımıza ve yönetimlerine, Belediye Başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza ve yönetimlerine, mahalle ve köy başkanlarım ve yönetimlerine, Meclis Başkanları ve Üyelerimize, beraber çalıştığımız ülkemizin her yerindeki tüm İl Başkanlarımıza ve teşkilatlarına, hiç bir zaman şikayet etmeden yanımda dimdik duran ekibime, yönetim kurulu üyelerime, çalışma arkadaşlarıma, velhasıl tüm teşkilatımıza, dostlarıma, iş arkadaşlarıma, akrabalarıma, her zaman yanımızda olan 'nin her yerindeki KADİRŞİNAS BİTLİS HALKINA ve özellikle hiç bir zaman of bile demeyip her zaman destekçim olan, her türlü fedakarlığı yapan aileme çok teşekkür ederim."

https://x.com/avkadirkstekci/status/1969069403707752710

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faruk Bülent Kablan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı görevinden istifa etti
AK Parti'de istifa! Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevini bıraktı
ETİKETLER
#Türkiye
#ak parti
#istifa
#bitlis
#Politik
#Kadir Köstekçi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.