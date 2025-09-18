AK Parti'de istifa! Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevini bıraktı

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa haberi kendisi duyuran Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum" dedi.

DETAYLARI BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAK

İstifasına ilişkin detayları yapacağı basın toplantısında vereceğini açıklayan Yıldırım, "Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir" ifadelerini kullandı.