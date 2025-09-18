Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"BU VATAN BİZE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yarın Gaziler Günü'nü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömür niyaz ediyorum. Şehitlerimizin manevi gölgeleri bize refakat ediyor, inşallah kıyamete kadar üzerimizden eksik olamayacak. Bu vatan bize aziz şehitlerimizin emanetidir

"HAİN PLANLAR YIRTIP ATILDI"

Biz gazilerini baş tacı etmiş bir milletiz. Bugünkü atamayla 51 bin 947 şehit ve gazi yakınını istihdam edeceğiz. Terörle etkin bir şekilde mücadele ettik planları yırtıp attı.

GAZZE KASABI NETANYAHU...

Filistin'de çok ağır bir imtihanda geçiyoruz. En güçlü tepki Türkiye milletinden yükseldi. Gazze kasabı Netanyahu her gün bir ülkeye saldırıyor. Kuyruk acısı ile hazımsızlığını ve rahatsızlığını açığa vuruyor.

"BİZ YILDIR BURADAYIZ, KIYAMETE KADAR DA BURADA OLACAĞIZ"

Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık tecrübesi olan devletiz. Bize sataşanların geldiği topraklarda yüz yıllarca hüküm sürdük. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Biz yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız.

