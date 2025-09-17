Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs tepkisi: 27 yıl önceyi hatırlattı! 'Kuyruk acısı hiç geçmeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye, hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve bunu kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir" dedi. Ayrıca Erdoğan, Gazze'de sivil katliamlarına sebep olan Netanyahu'ya cevap verdi.

17.09.2025
17.09.2025
Cumhurbaşkanı , Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkenin verimliliğinin yüksek bir eser olacağını belirterek şehrin simgelerinden biri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Netanyahu'nun Kudüs sözlerine cevap verdi. Erdoğan, "Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz, Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." dedi.

''ESTETİK BİR YAPI OLACAK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yerleşkenin ülkemiz, milletimiz ve devletimizin köklü geleneği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran diplomatlarımıza sevgilerimizi yolluyorum.

Burada yeni hizmet binamızla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak isterim. Yeni yerleşke toplam 548 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Yeni hizmet binamız çevredeki kamu kurumlarına da yakın olacak.

Yerleşkemiz modern, konforlu bir eser olacaktır. 360 bin metrekarelik yeşil alanıyla herkesin rahat edeceği, ekolojik ve estetik bir yapı olacaktır. Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine, biz biçim gücü ifade eder anlayışını ekledik.

Hariciye teşkilatımız devletin yüz akı olmuş bir kurumdur. Devlet teşkilatımızda müstesa bir yere sahip olan bakanlığımız, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır.

Uluslararası siyaset giderek belirsiz bir hal alıyor. Bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm krizleri milletimizin menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri çözmeye çalışıyoruz.

Türkiye dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülkedir. Büyük devlet refleksi neyi icap ettiriyorsa biz de ona göre davrandık. Aynı ilkeli tavrımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.

NETANYAHU'YA KUDÜS CEVABI

İsrail'in vahşi saldırıları altında mücadele veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te yaptığı bir konuşmada, Kudüs'ün kendilerine ait olduğuna ilişkin ifadelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya şu şekilde cevap verdi:

Zulümle, soykırımla, masum çocukların hayatları pahasına kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktüleri kanda boğulacaktır. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık islam dünyasının ortak mirasıdır. Kudüs-ü Şerifi namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.

Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimizdeki tavrı hiç unutmayacaklar. Tüm semavi dinlerde kutsal kabul edilen Kudüs'ün özgür olması için mücadelemiz devam edecektir. Bugün burada bu yeni karargahın temellerini atarken, bu birikimin üzerine yenilerini ekliyoruz.

