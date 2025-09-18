Netanyahu'nun Erdoğan'a nefretinin nedeni ortaya çıktı: 170 bin Osmanlı tapusu var

İsrail'in sadece 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma varan saldırılarında can veren Filistinlilerin sayısı resmi verilere göre 70 bine yaklaşırken bu kanlı tablonun mimarı Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullanmaya başladı.

Erdoğan'ın özellikle Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı "Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz." şeklindeki konuşması Netanyahu'yu adeta çılgına çevirdi.

Netanyahu "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " sözleriyle adeta Erdoğan'ı tehdit etti.

Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan nefretinin arkasında yatan nedenle ilgili TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik'te önemli bir bilgi paylaşıldı.

"BASKILARDAN SIYRILMAK İÇİN ERDOĞAN'I HEDEF ALIYOR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konunun Osmanlı'dan Türkiye'ye miras kalan Filistin tapuları olduğunu öne sürdü. Atik, söz konusu tapuların sayısının 170 bin olduğunu belirterek Netanyahu hakkında "Kendisine yönelecek baskılardan sıyrılmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteriyor. Çünkü Erdoğan kadar doğrudan Netanyahu'yu hedef alıp konuşan, sert ifadeler kullanan pek dünya lideri yok. En çok açıklamayı Erdoğan yapıyor. Gazze ve Filistin konusundaki duruşu herkesten çok çok ileride. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktada hedef alması çok normal." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun siyasi bir oyuna girdiğini söyleyen Atik, "Ne cevap geleceğini bildiği için tansiyonu yükseltmiş oluyor BM zirvesi öncesinde." dedi. Atik sözlerinin devamında "Fakat dünyanın tepkisi İsrail'e yönelmiş vaziyette. Pek çok İsrailli bulundukları ülkelerde sıkıntı yaşıyorlar." cümlelerini sarf etti.

Filistin'de daha önce Osmanlı Devleti'nin olduğunu hatırlatan Atik "Tarih tekerrür eder mi bilmem ama bundan 100 yıl önce orada biz vardık." dedi.

"HRİSTYANLAR BİLE ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTİYOR"

Atik "Bunları benim söylemem çok doğru değil ama..." diyerek şunları söyledi: "Yüzyıllara Filistin'i yöneten Osmanlı'nın nasıl bir anlayışı olduğunu görüyoruz. Filistinli Hristiyanlar bile gelip Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek istiyorlar.

"İSRAİL'İ RAHATSIZ EDEN KONU..."

Netanyahu'yu ve İsrail'i en çok rahatsız eden konu, hala Kudus'ün ve o toprakların neredeyse tamamının tapusunun Osmanlı'dan Türkiye'ye intikal etmiş olması. Geçerliliği vardır, yoktur, ayrı ama tarihte büyük bir gerçeği o tapular itiraf ediyor. Filistin topraklarına ait 170 bin tapu halen Türkiye'de.

Tapu Genel Müdürlüğü ile biz de görüştük. O tapuları gösterdi bize. Hem Kudüs'ün hem de Filistin topraklarının önemli bir bölümünün tapusu bizim elimizde. Bu da İsrail yönetimi için büyük bir rahatsızlık konusu."