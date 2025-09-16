Netanyahu'nun Erdoğan sözlerine AK Parti'den tepki: İnsanlık bu şebekenin tehdidi altında

Bugün Gazze'yi tamamen işgal için kara harekatını başlatan soykırımcı İsrail'in elikanlı başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasını hedef alarak küstah sözler kullandı.

Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " sözleriyle adeta Erdoğan'ı tehdit etti.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerine "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"SOYKIRIMCILIĞIN YENİ BİR SUÇU"

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına şöyle devam etti:

"Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde "Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.