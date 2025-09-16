Menü Kapat
Gündem
 Selahattin Demirel

Netanyahu'nun Erdoğan sözlerine AK Parti'den tepki: İnsanlık bu şebekenin tehdidi altında

Gazze'yi tamamen işgal etmek için bugün kara harekatı başlatan İsrail'in başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Kudüs'le ilgili tehditvari bir üslupla söylediği "Bu bizim şehrimi, sizin şehriniz değil. Her zaman bizim olacak." sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, sözlerin yok hükmünde olduğunu belirterek ifadeleri "İnsanlık düşmanı fanatizm" olarak niteledi.

Netanyahu'nun Erdoğan sözlerine AK Parti'den tepki: İnsanlık bu şebekenin tehdidi altında
Bugün Gazze'yi tamamen işgal için kara harekatını başlatan soykırımcı 'in elikanlı başbakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın dün Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan ve Arap Ligi'ndeki konuşmasını hedef alarak küstah sözler kullandı.

Netanyahu'nun Erdoğan sözlerine AK Parti'den tepki: İnsanlık bu şebekenin tehdidi altında

Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " sözleriyle adeta Erdoğan'ı tehdit etti.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerine " şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Erdoğan sözlerine AK Parti'den tepki: İnsanlık bu şebekenin tehdidi altında

"SOYKIRIMCILIĞIN YENİ BİR SUÇU"

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına şöyle devam etti:

"Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri 'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."

https://x.com/omerrcelik/status/1968009848475558190

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde "Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

