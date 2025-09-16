Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

İsrail'in kanlı Gazze hamlesi sonrası Trump'tan Hamas'a uyarı: Bunu yaparlarsa başları belaya girer

İsrail, Gazze'nin topyekun işgali için kara harekatı başlatırken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Gelişmeyi "Durumu görmem lazım." ifadesiyle değerlendirirken Hamas'a da bir uyarıda bulundu. Hamas'ın insanlardan bir kalkan oluşturmaya çalışması ihtimaline değinen Trump "Başı belaya girer." dedi.

İsrail'in kanlı Gazze hamlesi sonrası Trump'tan Hamas'a uyarı: Bunu yaparlarsa başları belaya girer
ABD Başkanı , İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

"DURUMU GÖRMEM LAZIM"

Trump, 'in 'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu.

İsrail'in kanlı Gazze hamlesi sonrası Trump'tan Hamas'a uyarı: Bunu yaparlarsa başları belaya girer

Birleşmiş Milletler () araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

İsrail'in kanlı Gazze hamlesi sonrası Trump'tan Hamas'a uyarı: Bunu yaparlarsa başları belaya girer

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

