İsrail'in kanlı Gazze hamlesi sonrası Trump'tan Hamas'a uyarı: Bunu yaparlarsa başları belaya girer

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

"DURUMU GÖRMEM LAZIM"

Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.