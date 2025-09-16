İsrail, Yemen'i yeniden vurdu! Bu kez hedef Hudeyde Limanı

İsrail ordusu, bugün Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde Limanı için tahliye emri çıkardığını ve önümüzdeki saatlerde bölgeye saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hudeyde Limanı'nı hedef aldı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma eylemi olarak Kızıldeniz'deki gemilere saldırı düzenlemişti. İsrail ise hayati öneme sahip liman da dahil olmak üzere Husilerin kontrolündeki Yemen bölgelerine saldırılarla karşılık verdi.

Öte yandan, bu sabah İsrail, uzun süredir tehdit ettiği Gazze Şehri'ne kara saldırısı başlattı. İsrail, Filistin'i ağır bombardıman altına alırken, Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Gazze yanıyor” ifadelerine yer verdi.

