İsrail'in işgal harekatı dünyada geniş yankı buldu: "Tamamen pervasız ve korkunç"

İsrail, Gazze şehrinin tamamen işgali için saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail ordusu "Gazze Şehri'ne kara operasyonunun ana aşamasını başlattık" açıklamasını yaptı.

Uluslararası tepkilere rağmen uygulamaya konulan ele geçirme operasyonuna dünyadan çok sayıda tepki geldi.

İLK AÇIKLAMA ALMANYA'DAN

İşgal saldırısına ilk açıklamayı Almanya yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal etmek için düzenlediği askeri operasyonu eleştirerek, “ilhakların uluslararası hukuku ihlal ettiğini” söyledi.

Wadephul, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın son gelişmelerden ciddi endişe duyduğunu ve kara operasyonu kararını şiddetle reddettiğini ifade etti.

Wadephul gazetecilere, “Gazze Şehri'ne yönelik yenilenen saldırı bu açıdan tamamen yanlış bir yoldur. Bunu reddediyoruz ve bunu İsrail hükümetine açıkça belirttik” dedi.

Wadephul, İsrail ve bölgesel aktörlere ateşkes müzakerelerini sürdürmeleri ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varmaları çağrısını yineledi.

"TAMAMEN PERVASIZ VE KORKUNÇ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, da İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını “tamamen pervasız ve korkunç” olarak nitelendirdi.

Cooper, “Bu saldırı sadece daha fazla kan dökülmesine, daha fazla masum sivilin öldürülmesine ve kalan rehinelerin tehlikeye atılmasına yol açacaktır” dedi.

İngiliz bakan, acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, sınırsız insani yardım ve kalıcı barışa giden yolun gerekliliğini yineledi.

"DAHA FAZLA BASKI UYGULAMALIYIZ"

İsveç de BM soruşturma komisyonunun İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiği sonucuna varmasının ardından, AB ortaklarına Tel Aviv üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Berlin'de Alman mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Gazze'deki durumdan son derece endişeliyiz ve İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulamamız gerekiyor” dedi.

İsveç'in Gazze'ye en fazla insani yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Malmer, "AB ortaklık anlaşmasının ticaret kısmını durdurarak veya İsrail hükümetindeki aşırılıkçı bakanlara yaptırımlar uygulayarak” baskıyı artırabileceklerini ifade etti.

"BU KATLİAMIN DURMASI GEREKTİĞİ KESİNLİKLE ÇOK AÇIK"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik kara saldırısını “tamamen ve kesinlikle kabul edilemez” olarak kınadı ve katliamın sona ermesini talep etti.

Volker Turk, AFP ve Reuters'a yaptığı açıklamada, “Bütün dünya barış için haykırıyor. Filistinliler, İsrailliler barış için haykırıyor. Herkes bunun sona ermesini istiyor, ancak gördüğümüz şey tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir şekilde daha da tırmanan bir şiddet” dedi.

“Bu katliamın durması gerektiği kesinlikle çok açık" diye ekledi.