İsrail, Gazze'yi kapsamlı işgale başladı! Şehri boşaltma çağrısı

İsrail ordusu, kalıcı işgal amacıyla Gazze şehrine saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Güney Komutanlığı'na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla "Gideon'un Savaş Arabaları II" isimli hareket kapsamında Gazze şehri genelinde geniş çaplı kara harekatı başlatıldığı ifade edildi.

Saldırıların Gideon'un Savaş Arabaları Harekatı'nın devamı niteliğinde olduğu belirtildi. İsrail askerlerinin harekat planına uygun olarak saldırılara başladığı, durum değerlendirmesine göre genişletileceği aktarıldı.

Ayrıca İsrail Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın altyapısını yok etmek ve bölgeyi İsrail askerlerinin girişine hazırlamak amacıyla geçtiğimiz hafta Gazze şehrinde 850'den fazla noktayı vurduğu kaydedildi.

"ARAÇLA VEYA YÜRÜYEREK GİDİN"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adrae ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki sivillere şehri terk etmeleri çağrısında bulundu. Adraee, "Gazze şehri tehlikeli bir savaş bölgesi olarak kabul ediliyor.

Bölgede kalmak sizi tehlikeye atıyor. Mümkün olan en kısa sürede Raşid Caddesi üzerinden Gazze'nin güneyinde gösterilen bölgelere araçla veya yürüyerek gidin" ifadelerini kullandı.