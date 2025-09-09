İsrail'in Katar saldırısına Türkiye'den sert kınama

İsrail güçlerinin Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik yaptığı saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı "alçakça" olarak nitelendirdiği saldırı için açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Katar'ın yanında olduğunu vurgulayarak uluslararası şu çağrıyı yaptı:

"Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

"BARBARCA BİR TERÖR EYLEMİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in saldırısını “barbarca bir terör eylemi” olarak tanımlayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir.

Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir.

Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir.

İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."