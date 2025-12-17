Altay Bayındır, Süper Lig'e mi dönüyor? Beşiktaş iddiaları gündeme geldi

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Forma şansı bulamayan ve sık sık adı transfer söylentilerinde yer alan milli eldivenin, yeniden Süper Lig yolcusu olabileceği aktarıldı.

ALTAY BAYINDIR BEŞİLKTAŞ’A MI GELİYOR?

Yeni bir kaleci almak isteyen Beşiktaş'ın Altay Bayındır'ı listenin ilk basamağına yazdığı öne sürüldü.

27 yaşındaki milli file bekçisi, forma şansı bulamaması nedeniyle Premier Lig ekibinden ayrılmayı planlıyor.

İngiliz basınında Manchester United'ın da Altay Bayındır için gelecek transfer tekliflerini masaya yatıracağı vurgulandı.

ALTAY BAYINDIR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır, toplam 17 maça çıktı ve 3 kez kalesini golsüz kapattı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Altay, A Milli Takımımızın formasını da 11 maçta taşıdı.