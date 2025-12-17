Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 17 Aralık bugünün maç programı

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı netleşti.
Ankara Demir - Kahramanmaraş İstiklal | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Mardin 1969 - Gebzespor | 13:00 | Sıfır TV
Erbaaspor - Elazığspor | 13:00 | Bi Kanal
Mersin İY - Isparta 32 Spor | 14:00 | Sıfır TV YouTube
Arnavutköy Bld. - Adanaspor | 14:00 | Sıfır TV YouTube
İskenderunspor - Adana 01 FK | 14:00 | Sıfır TV YouTube
Bucaspor - Altınordu | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Beykoz Anadolu - Batman Petrol | 15:00 | Sıfır TV
Etimesgut Bld. - Küçükçekmece Sinop | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Polatlı Bld. - Bulvarspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
12 Bingölspor - Osmaniyespor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kırıkkalespor - Silifke Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kapadokya Spor - Karaköprü Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Giresunspor - Zonguldakspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
52 Orduspor - Düzcespor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Tokat Bld. - Bozokspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Pazarspor - Karabük İY | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Bursa Nilüfer - Silivrispor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
İnegöl Kafkas - Kestel Çilek Spor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Sökespor - Karşıyaka | 15:00 | Bi Kanal
Denizli İdmanyurdu Güreller - Alanya 1221 | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehir Anadolu Spor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Bornova 1877 - Kütahyaspor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Eskişehirspor - Balıkesirspor | 17:00 | Sıfır TV
Fatih Karagümrük - İstanbulspor | 15:00 | A Spor
Ç.Rizespor - Gaziantep FK | 18:00 | A Spor
Trabzonspor - Alanyaspor | 20:30 | A Spor
FIFA Kıtalararası Kupa
PSG - Flamengo (Final) | 20:00 | beIN Sports 1
Kupa Seremonisi | 22:00 | beIN Sports 1
İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)
Manchester City - Brentford | 22:30 | Exxen
Newcastle - Fulham | 23:15 | Exxen
İskoçya Premier Lig
Dundee United - Celtic | 23:00 | S Sport Plus / tabii Spor 1
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Roma - St. Polten | 23:00 | Disney Plus
Bayern Münih - Valerenga | 23:00 | Disney Plus
Benfica - PSG | 23:00 | Disney Plus
Juventus - Manchester Utd | 23:00 | Disney Plus
Leuven - Arsenal | 23:00 | Disney Plus
Lyon - Atletico Madrid | 23:00 | Disney Plus
Paris FC - Barcelona | 23:00 | tabii Spor / Disney Plus
Twente - Real Madrid | 23:00 | Disney Plus
Wolfsburg - Chelsea | 23:00 | Disney Plus