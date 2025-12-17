Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 17 Aralık bugünün maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF 2. Lig

Ankara Demir - Kahramanmaraş İstiklal | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Mardin 1969 - Gebzespor | 13:00 | Sıfır TV

Erbaaspor - Elazığspor | 13:00 | Bi Kanal

Mersin İY - Isparta 32 Spor | 14:00 | Sıfır TV YouTube

Arnavutköy Bld. - Adanaspor | 14:00 | Sıfır TV YouTube

İskenderunspor - Adana 01 FK | 14:00 | Sıfır TV YouTube

Bucaspor - Altınordu | 15:00 | Sıfır TV YouTube

Beykoz Anadolu - Batman Petrol | 15:00 | Sıfır TV

TFF 3. Lig

Etimesgut Bld. - Küçükçekmece Sinop | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Polatlı Bld. - Bulvarspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube

12 Bingölspor - Osmaniyespor | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Kırıkkalespor - Silifke Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Kapadokya Spor - Karaköprü Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Giresunspor - Zonguldakspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube

52 Orduspor - Düzcespor | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Tokat Bld. - Bozokspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Pazarspor - Karabük İY | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Bursa Nilüfer - Silivrispor | 15:00 | Sıfır TV YouTube

İnegöl Kafkas - Kestel Çilek Spor | 15:00 | Sıfır TV YouTube

Sökespor - Karşıyaka | 15:00 | Bi Kanal

Denizli İdmanyurdu Güreller - Alanya 1221 | 15:00 | Sıfır TV YouTube

Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehir Anadolu Spor | 15:00 | Sıfır TV YouTube

Bornova 1877 - Kütahyaspor | 15:00 | Sıfır TV YouTube

Eskişehirspor - Balıkesirspor | 17:00 | Sıfır TV

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - İstanbulspor | 15:00 | A Spor

Ç.Rizespor - Gaziantep FK | 18:00 | A Spor

Trabzonspor - Alanyaspor | 20:30 | A Spor

FIFA Kıtalararası Kupa

PSG - Flamengo (Final) | 20:00 | beIN Sports 1

Kupa Seremonisi | 22:00 | beIN Sports 1

İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)

Manchester City - Brentford | 22:30 | Exxen

Newcastle - Fulham | 23:15 | Exxen

İskoçya Premier Lig

Dundee United - Celtic | 23:00 | S Sport Plus / tabii Spor 1

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Roma - St. Polten | 23:00 | Disney Plus

Bayern Münih - Valerenga | 23:00 | Disney Plus

Benfica - PSG | 23:00 | Disney Plus

Juventus - Manchester Utd | 23:00 | Disney Plus

Leuven - Arsenal | 23:00 | Disney Plus

Lyon - Atletico Madrid | 23:00 | Disney Plus

Paris FC - Barcelona | 23:00 | tabii Spor / Disney Plus

Twente - Real Madrid | 23:00 | Disney Plus

Wolfsburg - Chelsea | 23:00 | Disney Plus