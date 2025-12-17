Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 17 Aralık bugünün maç programı

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig ve Bundesliga'da yarış devam ederken bu akşam hangi maçlar var belli oldu. 17 Aralık Çarşamba akşamının maçlarının saati ve kanalı da duyuruldu.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 17 Aralık bugünün maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 16:16

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

Ankara Demir - Kahramanmaraş İstiklal | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Mardin 1969 - Gebzespor | 13:00 | Sıfır TV
Erbaaspor - Elazığspor | 13:00 | Bi Kanal
Mersin İY - Isparta 32 Spor | 14:00 | Sıfır TV YouTube
Arnavutköy Bld. - Adanaspor | 14:00 | Sıfır TV YouTube
İskenderunspor - Adana 01 FK | 14:00 | Sıfır TV YouTube
Bucaspor - Altınordu | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Beykoz Anadolu - Batman Petrol | 15:00 | Sıfır TV

Etimesgut Bld. - Küçükçekmece Sinop | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Polatlı Bld. - Bulvarspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
12 Bingölspor - Osmaniyespor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kırıkkalespor - Silifke Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kapadokya Spor - Karaköprü Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Giresunspor - Zonguldakspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
52 Orduspor - Düzcespor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Tokat Bld. - Bozokspor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Pazarspor - Karabük İY | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Bursa Nilüfer - Silivrispor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
İnegöl Kafkas - Kestel Çilek Spor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Sökespor - Karşıyaka | 15:00 | Bi Kanal
Denizli İdmanyurdu Güreller - Alanya 1221 | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehir Anadolu Spor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Bornova 1877 - Kütahyaspor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Eskişehirspor - Balıkesirspor | 17:00 | Sıfır TV

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 17 Aralık bugünün maç programı

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Fatih Karagümrük - İstanbulspor | 15:00 | A Spor
Ç.Rizespor - Gaziantep FK | 18:00 | A Spor
Trabzonspor - Alanyaspor | 20:30 | A Spor

FIFA Kıtalararası Kupa

PSG - Flamengo (Final) | 20:00 | beIN Sports 1
Kupa Seremonisi | 22:00 | beIN Sports 1

İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)

Manchester City - Brentford | 22:30 | Exxen
Newcastle - Fulham | 23:15 | Exxen

İskoçya Premier Lig

Dundee United - Celtic | 23:00 | S Sport Plus / tabii Spor 1

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Roma - St. Polten | 23:00 | Disney Plus
Bayern Münih - Valerenga | 23:00 | Disney Plus
Benfica - PSG | 23:00 | Disney Plus
Juventus - Manchester Utd | 23:00 | Disney Plus
Leuven - Arsenal | 23:00 | Disney Plus
Lyon - Atletico Madrid | 23:00 | Disney Plus
Paris FC - Barcelona | 23:00 | tabii Spor / Disney Plus
Twente - Real Madrid | 23:00 | Disney Plus
Wolfsburg - Chelsea | 23:00 | Disney Plus

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugünün maçları 17 Aralık! Maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?
ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#ziraat türkiye kupası
#Tff 3. Lig
#Tff 2. Lig
#Aktüel
