TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Avrupa Birliği Rusya'dan enerji alımını kademeli olarak bitiriyor

Avrupa Parlamentosu kararını verdi. Avrupa Birliği'nin Rus gazının ithalatı kademeli olarak yasaklanacak. 30 Eylül 2027'ye kadar Rus gazı alımı aşamalı şekilde sona erecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 16:35

Avrupa Parlamentosu (AP), oylamayla karara vardı. 'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar kademeli olarak sıfıra indirilmesine yönelik teklifi onaylandı.

Rus gazının ithalatının yasaklanması planı 120 oya karşılık 500 evet oyu ile kabul edildi. Oylamada 32 parlamenter de çekimser oy kullandı. Parlamentonun onayı, Avrupa Konseyi ve Parlamento temsilcilerinin 3 Aralık'ta Rus gazının yasaklanmasına ilişkin müzakerelerde uzlaşma sağlamalarının ardından geldi.

Avrupa Birliği Rusya'dan enerji alımını kademeli olarak bitiriyor

SON ALIM TARİHİ BELLİ

üyesi ülkeler tarafından da onaylanması gereken düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2026 yılında spot piyasadan yapılan Rus LNG ithalatı birlik genelinde yasaklanacak. Doğal gaz boru hattı üzerinden yapılan gaz ithalatı ise 30 Eylül 2027 tarihine kadar aşamalı olarak sona erdirilecek.

AB üyesi ülkeler tarafından nitelikli oy çokluğu ile kabul edilebilecek şekilde düzenlenen yasal düzenleme, bu şekilde Moskova'dan doğal gaz ithalatını sürdürmek isteyen Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler tarafından engellenemeyecek.

Ekim ayı itibarıyla AB'nin gaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. Savaşın başlangıcından önce bu oran yüzde 45 seviyesindeydi.

Avrupa Birliği Rusya'dan enerji alımını kademeli olarak bitiriyor

''RUSYA'DAN BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANDIK''

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu sabah parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin, 'daki savaşın başından bu yana Rus gazı kullanımını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Diğer fosil yakıtların ithalatına da değinen Von der Leyen, "Rusya'dan ithal edilen kömür oranı, savaşın başında yüzde 51 iken bugün sıfıra indi. Ham petrol ithalatı ise savaşın başında yüzde 26 seviyesinden yüzde 2'ye düştü. Rus fosil yakıtlarını kalıcı ve temelli bir biçimde aşamalı olarak tamamen sona erdireceğiz. Sadece birkaç yıl önce bu düşünülemezdi. Ancak harekete geçtik ve Rusya'dan bağımsızlığımızı kazandık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Rusya'dan enerji alımını kademeli olarak bitiriyor
