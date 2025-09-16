ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu. ABD merkezli Axios gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre; İsrail askeri birlikleri Gazze kent merkezine girdi. Kara harekatının yanı sıra havadan da savaş uçakları bombardımana başladı. İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara harekatını desteklediğini ancak en kısa sürede tamamlanmasını istediğini ifade etti.

