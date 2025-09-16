KARA HAREKATI BAŞLADI
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yeni bir aşamaya geçti. İsrail ordusu, Gazze'nin topyekun işgali için havadan bombardımanın ardından kara harekatına başladı. ABD basını, İsrail ordusuna ait tankların Gazze kent merkezine girdiğini duyurdu. Kara harekatıyla birlikte başlayan hava saldırılarının da artmasıyla şehirde patlama sesleri duyuldu. İşte bölgede son durum...
İSRAİL TANKLARI GAZZE'DE
ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu. ABD merkezli Axios gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre; İsrail askeri birlikleri Gazze kent merkezine girdi. Kara harekatının yanı sıra havadan da savaş uçakları bombardımana başladı. İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara harekatını desteklediğini ancak en kısa sürede tamamlanmasını istediğini ifade etti.
