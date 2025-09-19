Faruk Bülent Kablan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı görevinden istifa etti

Adıyaman'da Faruk Bülent Kablan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı görevinden yaptığı yazılı açıklama ile istfa ettiğini duyurdu. Makamların geçici olduğunun altını çizen Kablan, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini aktardı.

"AK PARTİ'NİN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, milletvekillerine, belediye başkanlarına, teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kablan, her zaman AK Parti'nin neferi olmaya devam edeceğini belirtti.

"AK DAVAMIZ İÇİN OMUZ OMUZA MÜCADELE ETTİK"

Kablan istifasına dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, değerli hemşerilerim; Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm, gece gündüz demeden fedakârca çalışan kıymetli il yürütme ve yönetim kurulu üyelerimize, gençlik ve kadın kolları başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, İl genel meclisi üyelerimize ve belediye meclisleri üyelerimize, mahalle ve sandık teşkilatlarımıza, büyüklerime, kardeşlerime, hanımefendilere, her kademede görev alan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bir aile olduk, Ak Davamız için omuz omuza mücadele ettik. Bu süreçte şahsıma duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz samimiyet için her birinize minnettarım.

"TEŞKİLATIMIZIN EMRİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, partimizin her kademesindeki cefakâr mensuplarına ve yol gösterici rehberliğiyle yanımızda olan Genel Merkezimize, Teşkilat Başkanlığımıza ve teşkilat büyüklerimize gönülden teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir. Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır"

FARUK BÜLENT KABLAN KİMDİR?

1973 yılında Adıyaman merkezde doğan Faruk Bülent Kablan, ilk ve orta öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Kablan, üniversite eğitiminden sonra 2008 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTON A.Ş.’de ve çeşitli özel şirketlerde görev yaptı. Kablan, AK Parti Eminönü İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2006 yılları), AK Parti Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2019 yılları), AK Parti Adıyaman Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanlığı (2014-2019 yılları), AK Parti Adıyaman Belediye Yörem A.Ş. kurucusu ve Genel Müdürlüğü (2014-2019 yılları) yaptı.