Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden istifa etti!

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Özdemir, istifasının bir veda olmadığını söyleyerek "AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden istifa etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:57

İl Başkanı Mustafa Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez’in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik, çözüm üretmek için gayret ettik. Attığımız her adımda milletimizin bize yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduk ve bu bilinçle hareket ettik.

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra bu görevi devralacak kardeşlerim aynı azim, gayret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir.

Bu süreçte omuz omuza yol yürüdüğüm teşkilatımızın her bir mensubuna gönülden teşekkür ediyorum.

Ayrıca görevde bulunduğum süre boyunca bizlere sabır, muhabbet ve destek gösteren değerli Niğdeli hemşerilerime de kalpten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın."

https://x.com/AvMstfOzdmr/status/1968724080582082682

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de istifa! Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevini bıraktı
ETİKETLER
#niğde
#ak parti
#istifa
#İl Başkanlığı Seçimi
#Mustafa Özdemir
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.