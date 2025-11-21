Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

21 Kasım 2025 tarihli ve 33084 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA YOLCUSU

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ZİRVEDE KRİTİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek zirvede konuşma yapacak olan Erdoğan, bunun yanı sıra Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de görüşecek.