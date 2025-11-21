Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Esenyurt'ta ilaçlama faciası: 1'i bebek 7 kişi zehirlendi

İstanbul'da geçen hafta Fatih'te bir otelde meydana gelen zehirlenme vakasının ardından bu kez de Esenyurt'ta benzer bir olay yaşandı. İlaçlama yapılan bir binada biri bebek olmak üzere 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
01:50
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
01:54

'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından 1'i bebek 7 kişi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı.

Binada oturan 1'i bebek 7 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor.

Esenyurt'ta ilaçlama faciası: 1'i bebek 7 kişi zehirlendi

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir." ifadesini kullandı.

Olay yerine süratle 5 , 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini kaydeden Güner, "Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir." açıklamasında bulundu.

