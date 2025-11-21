Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Böcek ailesini zehirleyen facia böyle başlamış! İlaç firması çalışanının otele giriş anı kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede can veren 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Aileyi zehirleyen ilaçlamayı yapan ilaç firması çalışanının otele giriş ve çıkış anları kameraya yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 01:24

Almanya'dan 9 Kasım'da 'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTEL SAHİBİ HAKKINDA YENİDEN YAKALAMA KARARI

Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.3,

SERTİFİKA İTİRAFI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan D.C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

İLAÇLAMA ŞİRKETİ ÇALIŞANININ OTELE GİRİŞ ANI KAMERADA

Fatih'te şüphesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı D.C.'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ekipmanı olmadan sadece bir sırt çantasıyla gelip aynı şekilde giden ilaçlama şirketi çalışanının görüntüleri otelin kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
#istanbul
#otel
#zehirlenme
#Tayyip Erdoğan
#ilaçlama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.