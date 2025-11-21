Böcek ailesini zehirleyen facia böyle başlamış! İlaç firması çalışanının otele giriş anı kamerada

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTEL SAHİBİ HAKKINDA YENİDEN YAKALAMA KARARI

Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.3,

SERTİFİKA İTİRAFI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan D.C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

İLAÇLAMA ŞİRKETİ ÇALIŞANININ OTELE GİRİŞ ANI KAMERADA

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı D.C.'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ekipmanı olmadan sadece bir sırt çantasıyla gelip aynı şekilde giden ilaçlama şirketi çalışanının görüntüleri otelin kamerasına yansıdı.