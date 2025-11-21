Zelenskiy: "Barışa ihtiyacımız var, ancak bağımsızlığımızı güvence altına alacak bir barış olmalı"

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile Kiev'de bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, ABD heyetiyle yaptıkları toplantının "önemli" olduğunu aktardı:

"Amerikan tarafı önerilerini, savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu bize sundu. Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak onları hayata geçirmeleri konusunda anlaştık."

TRUMP İLE GÖRÜŞME TALEBİ

Zelenskiy, talep ettikleri barışın niteliğini vurguladı: "Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve Ukrayna halkının onuruna saygılı koşullar sağlayan değerli bir barış."

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmak istediğini de belirten Zelenskiy, "Amerika'nın gücü ve desteğinin barışı gerçekte daha da yakınlaştırabileceğinin farkındayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz," dedi.