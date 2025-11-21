Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Zelenskiy: "Barışa ihtiyacımız var, ancak bağımsızlığımızı güvence altına alacak bir barış olmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına alacak, gerçek ve kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını söyledi. Zelenskiy, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirirken, ABD’den savaşı sona erdirme planına yönelik "taslak önerileri" resmen teslim aldıklarını doğruladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenskiy:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 01:53
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 02:20

Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile Kiev'de bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, ABD heyetiyle yaptıkları toplantının "önemli" olduğunu aktardı:

"Amerikan tarafı önerilerini, savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu bize sundu. Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak onları hayata geçirmeleri konusunda anlaştık."

Zelenskiy: "Barışa ihtiyacımız var, ancak bağımsızlığımızı güvence altına alacak bir barış olmalı"

TRUMP İLE GÖRÜŞME TALEBİ

Zelenskiy, talep ettikleri barışın niteliğini vurguladı: "Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve halkının onuruna saygılı koşullar sağlayan değerli bir barış."

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmak istediğini de belirten Zelenskiy, "Amerika'nın gücü ve desteğinin barışı gerçekte daha da yakınlaştırabileceğinin farkındayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz," dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep: "Ukraynalı gençler bize gelmesin, ülkenizde hizmet etsin"
Washington Post: ABD Zelenskiy’i Polonya'ya kaçırabilir
Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz
Ukrayna lideri Zelenskiy, Yunanistan ziyaretinde anlaşmayı duyurdu
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#biden
#savunma
#barış görüşmeleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.