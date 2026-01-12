13 şehirde dev FETÖ operasyonu! 51 şüpheli yakayı ele verdi

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu da tespit edildi.

OPERASYONLARDA 51 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 şehirde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.