Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılıyor

İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde bulunan Bebek Otel'in kaçak inşa edilen çatı ve bahçe kısımları yıkılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Bebek sahilindeki otelde arama gerçekleştirmişti. Soruşturma sürerken otelin kaçak olduğu belirlenen yapılarının yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgilendirme yapıldı. Belediye ve polis ekipleri otelde çalışmaları başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

