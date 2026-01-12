Galatasaray Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'de maçlar 2. yarıyla birlikte bu hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası kapsamında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan kritik karşılaşmaya sayılı günler kala biletler gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı, ne kadar olacağı merak ediliyor. Taraftarların gözü sarı-kırmızılı kulüpten gelecek açıklamaya çevrildi.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Gaziantep FK maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-kırmızılı yönetim genel olarak karşılaşma biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Gaziantep FK maçının biletlerinin 14 Ocak 2026 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Galatasaray tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Gaziantep FK maç biletlerinin henüz satış duyurusunun yapılmaması nedeniyle bilet fiyatları da açıklanmadı. Galatasaray - Gaziantep FK maçının bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatları da netlik kazanacak. Sarı-kırmızılıların en son Süper Lig kapsamında 21 Aralık 2025 Pazar günü kendi evinde oynadığı Kasımpaşa mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 25.000 TL

Delux: 22.500 TL

Lux: 20.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 12.000 TL

Kategori 2: 11.000 TL

Kategori 3: 10.000 TL

Kategori 4: 9.000 TL

Kategori 5: 8.000 TL

Kategori 6: 7.000 TL

Kategori 7: 6.000 TL

Kategori 8: 4.000 TL

Kategori 9: 3.000 TL

Kategori 10: 1.500 TL

Kategori 11: 1.250 TL

Misafir: 1.250 TL