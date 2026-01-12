Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Galatasaray - Gaziantep FK maç biletleri karşılaşmaya sayılı günler kala gündeme geldi. Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 2. yarısının ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 11:48

Trendyol Süper Lig'de maçlar 2. yarıyla birlikte bu hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası kapsamında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan kritik karşılaşmaya sayılı günler kala biletler gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı, ne kadar olacağı merak ediliyor. Taraftarların gözü sarı-kırmızılı kulüpten gelecek açıklamaya çevrildi.

Galatasaray Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Gaziantep FK maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-kırmızılı yönetim genel olarak karşılaşma biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Gaziantep FK maçının biletlerinin 14 Ocak 2026 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Galatasaray tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Gaziantep FK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Gaziantep FK maç biletlerinin henüz satış duyurusunun yapılmaması nedeniyle bilet fiyatları da açıklanmadı. Galatasaray - Gaziantep FK maçının bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatları da netlik kazanacak. Sarı-kırmızılıların en son Süper Lig kapsamında 21 Aralık 2025 Pazar günü kendi evinde oynadığı Kasımpaşa mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 25.000 TL

Delux: 22.500 TL

Lux: 20.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 12.000 TL

Kategori 2: 11.000 TL

Kategori 3: 10.000 TL

Kategori 4: 9.000 TL

Kategori 5: 8.000 TL

Kategori 6: 7.000 TL

Kategori 7: 6.000 TL

Kategori 8: 4.000 TL

Kategori 9: 3.000 TL

Kategori 10: 1.500 TL

Kategori 11: 1.250 TL

Misafir: 1.250 TL

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.