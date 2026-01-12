Otobüs, otomobili kağıt gibi ezdi! Ölüler ve yaralı var

Kategoriler
Adıyaman'da kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Adıyaman Kahta kara yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, 02 DG 353 plakalı Ünal firmasına ait otobüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Feci çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı.