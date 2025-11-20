Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimleri sürüyor. Motorin için beklenen zam öncesinde büyükşehirlerde güncel fiyatlar yeniden merak konusu oldu.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve son dönemde yapılan ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiliyor. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde yaklaşık 2,5 TL civarında zam yapılması planlanıyor. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatının birçok şehirde 60 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Benzin için ise mevcut durumda herhangi bir zam beklentisi bulunmuyor ve fiyatlandırma büyükşehirlerde farklı seviyelerde seyrediyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 54,89 TL, motorin 57,63 TL ve LPG 27,71 TL olarak satışa sunuluyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 54,73 TL, motorin 57,49 TL, LPG ise 27,08 TL’den satılıyor. Ankara’da benzinin fiyatı 55,76 TL, motorinin litre fiyatı 58,65 TL, LPG’nin fiyatı ise 27,60 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir’de benzinin litre fiyatı 56,09 TL, motorin 58,99 TL olarak belirlenirken LPG fiyatı 56,82 TL olarak listeleniyor.

BU GECE MOTORİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

Motorin için beklenen fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak şekilde yaklaşık 2,5 TL civarında hesaplanıyor. Bu artışın uygulanmasıyla birlikte motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde 60 TL seviyesine yaklaşacağı belirtiliyor. Artışın cuma günü pompaya yansıması bekleniyor.

Motorindeki zammın arkasında uluslararası petrol fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar ile döviz kurunda yaşanan oynaklık bulunuyor. Ayrıca peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

BENZİNE ZAM NE ZAMAN?

Benzin fiyatları için şu an geçerli olan verilere göre herhangi bir artış planlaması yapılmıyor. Büyükşehirlerde benzinin litre fiyatı 54 TL ile 56 TL bandında değişiyor.

Güncel fiyat listelerinde benzinin İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatı 54,89 TL, Anadolu Yakası’nda 54,73 TL, Ankara’da 55,76 TL ve İzmir’de 56,09 TL olduğu görülüyor. Akaryakıt fiyat listesinde kısa vadede benzin fiyatlarında değişiklik görülmüyor.