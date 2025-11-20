Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta zam var mı yok mu son dakika benzine, motorine ve mazota zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürerken motorin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 2,5 TL’lik artış bekleniyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve arka arkaya gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının yeniden değişmesine neden oluyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 21:59

ürünlerinde fiyat değişimleri sürüyor. Motorin için beklenen zam öncesinde büyükşehirlerde güncel fiyatlar yeniden merak konusu oldu.

Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve son dönemde yapılan artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiliyor. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde yaklaşık 2,5 TL civarında zam yapılması planlanıyor. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatının birçok şehirde 60 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Benzin için ise mevcut durumda herhangi bir zam beklentisi bulunmuyor ve fiyatlandırma büyükşehirlerde farklı seviyelerde seyrediyor.

Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

Güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 54,89 TL, motorin 57,63 TL ve LPG 27,71 TL olarak satışa sunuluyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 54,73 TL, motorin 57,49 TL, LPG ise 27,08 TL’den satılıyor. Ankara’da benzinin fiyatı 55,76 TL, motorinin litre fiyatı 58,65 TL, LPG’nin fiyatı ise 27,60 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir’de benzinin litre fiyatı 56,09 TL, motorin 58,99 TL olarak belirlenirken LPG fiyatı 56,82 TL olarak listeleniyor.

Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

BU GECE MOTORİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

Motorin için beklenen fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak şekilde yaklaşık 2,5 TL civarında hesaplanıyor. Bu artışın uygulanmasıyla birlikte motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde 60 TL seviyesine yaklaşacağı belirtiliyor. Artışın cuma günü pompaya yansıması bekleniyor.

Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

Motorindeki zammın arkasında uluslararası petrol fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar ile döviz kurunda yaşanan oynaklık bulunuyor. Ayrıca peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Benzine motorine zam var mı? 21 Kasım bu gece akaryakıta zam geliyor

BENZİNE ZAM NE ZAMAN?

Benzin fiyatları için şu an geçerli olan verilere göre herhangi bir artış planlaması yapılmıyor. Büyükşehirlerde benzinin litre fiyatı 54 TL ile 56 TL bandında değişiyor.

Güncel fiyat listelerinde benzinin İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatı 54,89 TL, Anadolu Yakası’nda 54,73 TL, Ankara’da 55,76 TL ve İzmir’de 56,09 TL olduğu görülüyor. Akaryakıt fiyat listesinde kısa vadede benzin fiyatlarında değişiklik görülmüyor.

ETİKETLER
#döviz kuru
#akaryakıt
#petrol fiyatları
#ötv
#benzin fiyatı
#Motorin Fiyatı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.