Bakan Tekin'den MEB bütçesinde kritik savunma: "STK'lara kamu bütçesinden zerre kaynak ayırmayız"

Protokol yapılan kurumları örnekler üzerinden açıklayan Bakan Tekin, "Biz hiçbir sivil toplum örgütüne, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da kamunun bütçesinden zerre miktarı kaynak ayıracak bir protokol yapmayız," dedi.

Bakan Tekin, dernek ve vakıflar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı:

"Ben üniversitelerde yıllarca Anayasa Hukuku dersini anlatmış bir insanım ve şunu söylüyorum: Hukuk devleti içinde yaşıyoruz ve benim için bir sivil toplum örgütünün İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde akredite olmuş olması sivil toplum olarak tanımlanması için yeterlidir."

LGS SORULARI VE KÖY OKULLARI AÇIKLAMASI

LGS sınavında soruların sızdırılması iddialarına da yanıt veren Tekin, bu iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, sosyal medyada yapılan ısrarlı manipülasyonların çocukların geleceğini kararttığını söyledi.

Bakan Tekin, eğitim sistemine yönelik eleştirilere ise kendi mesleki deneyimlerini hatırlatarak cevap verdi: "Biz iyi olduğumuz yerleri de, eksik olduğumuz yerleri de kitapçığımızın içerisine yazdık. Lütfen bizim de en az sizin kadar Türkiye'deki eğitim öğretim sisteminin bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim sistemi kurgulamaya çalıştığımızı kabul edin."

Öte yandan, köy okullarına yönelik gelen taleplere de değinen Bakan Tekin, bu yıl itibarıyla tek bir öğrencisi dahi olsa köyden talep gelmesi durumunda okulları açtıklarını ve bu sayede 404 köy okulunun yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Görüşmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.