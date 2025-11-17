15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başladı. Adaylar tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin açıklamasında 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçlarının 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Atamaların açıklanmasının ardından öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1990334949279310142?s=20

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Bugün başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Adayların 21 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden atama tercih işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.