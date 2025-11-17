Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 12:04

(MEB) tarafından 2025 Yılı Sözleşmeli Tercih ve Atama Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre 15 bin ataması için tercih başvuruları bugün başladı. Adaylar tarafından 15 bin sözleşmeli sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin açıklamasında 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçlarının 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Atamaların açıklanmasının ardından öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı

Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1990334949279310142?s=20

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Bugün başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Adayların 21 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden atama tercih işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#öğretmenlik
#sözleşmeli öğretmen
#Öğretmen atama
#2025 Atama
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.