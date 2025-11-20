Yaya geçidinde anne ve bebeğe otomobil böyle çarptı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 12.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, cadde üzerinde seyir halinde sürücü İlhan K. (36) yönetimindeki ticari taksi, yaya geçidinden geçen yayaları görünce durdu. Aynı yöne seyreden Cihan D. (36) yönetimindeki otomobil, taksinin durduğunu fark etmeyerek, önündeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan ticari taksi, yaya geçidinden geçmekte olan anne Merve A. (29) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.