Diyarbakır'da düğün çıkışı silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonu çıkışında silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi 494. Sokak'taki bir düğün salonu çıkışında, henüz bilinmeyen nedenle bazı kişiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D. hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.