TGRT Haber
28°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda ölü var

Hindistan'da şiddetli yağışlar faciayı beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana gelirken, ilk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:41

'da şiddetli yağışlar ve toprak kaymasını beraberinde getirdi. Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda ölü var

Himachal Pradesh, Cemmu ve Keşmir ile Pencap eyaletlerindeki birçok bölgede yağışların yol açtığı sel nedeniyle eğitime ara verildi. Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah yaptığı açıklamada, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintiye uğradığını ve yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda ölü var

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil öncelik elektrik, su temini ve mobil hizmetlerin yeniden sağlanmasıdır, bunun için yetkililer gece boyunca kesintisiz çalışıyor" ifadelerini kullandı. Singh ayrıca, tarihi Madhopur köprüsünün de ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda ölü var

KÖPRÜ ARAÇLARIN GEÇTİĞİ SIRADA ÇÖKTÜ

Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Tawi Köprüsü'nün bir kısmı araçların geçtiği sırada çöktü. Paniğe yol açan olayda devrilen araçların içindekiler güçlükle kurtuldu.
Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Himachal Pradesh ile Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde sağanak tahmininde bulundu.

TGRT Haber
