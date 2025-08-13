Menü Kapat
Dünya
 Berkay Alptekin

Japonya’da sel ve toprak kayması! Ölü ve kayıplar var

Japonya’nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yağış sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

’nın bölgesinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, felaketi beraberinde getirdi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre Kagoshima eyaletinin Aira şehrindeki bir evde yaşayan 50’li yaşlardaki bir kişi, sonucu hayatını kaybetti.

Kumamoto eyaletinin Kosa kasabasında yaşayan 50’li yaşlardaki bir kişinin daha toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, Kumamoto eyaletinin Yatsushiro şehrinde yaşayan 70’li yaşlardaki bir kadının ise sularıyla sulama kanalına sürüklenen bir araçta ölü olarak bulunduğunu aktardı.

Ayrıca 2’si Kumamoto, 2’si Fukuoka eyaletinde olmak üzere kayıp olarak kayıtlara geçen 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya’da sel ve toprak kayması! Ölü ve kayıplar var

YÜZLERCE EV SELDE HASAR GÖRDÜ

Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları birçok kesimde maddi hasara yol açtı. Kagoshima, Kumamoto ve Fukuoka eyaletlerinde en az 3 evin çöktüğü, 700’den fazla evin selden zarar gördüğü aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, Kyushu’nun farklı kesimlerinde şiddetli yağış riskinin devam ettiği belirtilerek bölge sakinlerine sel ve toprak kayması tehlikesine karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

Japonya’da sel ve toprak kayması! Ölü ve kayıplar var
