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 | Berkay Alptekin

Çin'in kalbini sel vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Çin’in başkenti Pekin’de meydana gelen şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Hayatı felç eden sel felaketinde bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:42

'de meydana gelen şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Belediye Komitesi Başkanı Xia Linmao düzenlediği basın toplantısında, "23 Temmuz ile 29 Temmuz arasında, Pekin aşırı yağışlara maruz kaldı" ifadelerine yer vererek, bu yağışların "önemli can kayıplarına ve diğer zararlara" yol açtığını belirtti.

Çin'in kalbini sel vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Xia Linmao, "31 Temmuz öğle saatleri itibarıyla, Pekin genelinde meydana gelen felaketler sonucunda yaklaşık 44 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise hala kayıp" diyerek, ölümlerin 31'inin, kentin kuzeydoğusunda yer alan Taishitun kasabasındaki bir "yaşlı bakım merkezinde" meydana geldiğini söyledi.

Çin'in kalbini sel vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Xia, kayıp olanların, arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapan yerel yetkililer olduğunu açıkladı.

Komite Başkanı Xia Linmao, "Belediye parti komitesi ve şehir yönetimi adına, hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü ve yakınlarına içten taziyelerimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Çin'in kalbini sel vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

YILLIK YAĞIŞIN YÜZDE 80 İLA 90'I BİR GÜNDE KAYDEDİLDİ

Meteorolojiden salı günü yapılan açıklamada, "Bazı bölgelerde, bir gün içerisinde yıllık beklentilerin yüzde 80 ila 90’ı seviyesine ulaşacak şekilde yağışlar kaydedildi.

Kısa süre içinde bu ölçekte yağışlara dayanabilecek sistemlerin sayısı çok az. Bölgedeki coğrafi yapı da afete davetiye çıkardı. Kuzey ve batı yönlerinde bulunan dağlar nemli havayı hapsederek sıra dışı yağışlara neden oldu" denilmişti.

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#çin
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#pekin
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#Yaşlı Bakım Merkezi
#Taishitun
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