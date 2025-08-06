Hindistan'da sel felaketi! Can pazarına ordu el attı: Yüzlerce kişiyi arama çalışması sürüyor

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Dharali bölgesinde dün aniden bastıran yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana gelmişti. Yaşanan felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetin "ciddi" seviyede olduğunu belirterek, 100'e yakın kişinin kaybolduğu ve haber alınamadığını açıkladı.

11 ORDU PERSONELİ DE KAYBOLDU

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gönderilen 11 ordu personelinin de kaybolduğunu aktaran yetkililer, bunlardan 2'sinin sonradan kurtarıldığını kaydetti.

Yetkililer, sel baskınında evlerin ve konaklama yerlerinin yıkıldığını, eyaletteki birçok bölgede eğitime ara verildiğini ifade etti.