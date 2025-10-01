Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kara para aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

2 TUTUKLAMA

Savcılık ifadelerinin ardından 10 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen, tutuklandı.

TURGAY CİNER ARANIYOR

Ciner Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.