Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu hakkında karar

Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu hakkında karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 23:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kara para aklama' suçlarından yürütülen sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu hakkında karar

2 TUTUKLAMA

Savcılık ifadelerinin ardından 10 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen, tutuklandı.

TURGAY CİNER ARANIYOR

Ciner Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?


Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu hakkında karar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında kararı verilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ciner Grubu medyadan çekiliyor! İşte Habertürk ve Show TV’nin yeni sahibi
Turgay Ciner kimdir, nereli, serveti ne kadar?
Can Holding patronu Kemal Can tutuklandı! Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı
ETİKETLER
#soruşturma
#gözaltı
#şirketler
#adliye
#Ciner Holding
#Ciner Holding
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.