Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Turgay Ciner kimdir, nereli, serveti ne kadar?

Gündemde yer alan isimlerden olan iş insanı Turgay Ciner'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından Turgay Ciner kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

Turgay Ciner kimdir, nereli, serveti ne kadar?
Haber Merkezi
28.09.2025
28.09.2025
Show HT Grubu'nun eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının ardından vatandaşlar tarafından Turgay Ciner kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar soruları araştırılmaya başlandı.

Turgay Ciner kimdir, nereli, serveti ne kadar?

TURGAY CİNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Lise zamanlarında çay ocaklarında çıraklık yapan Turgay Ciner, ticari yaşama ise üniversite yıllarında başladı. Oto yedek parçacılığı yapan Turgay Ciner, 28 yaşında İstanbul Talimhane'de bulunan dükkanında kardeşi ile birlikte Almanya'dan Mercedes otomobil ithal etmeye başladı.

1988 yılında 32 yaşına geldiğinde Anadolu Endüstri Holding'in ortaklarından Osman Yazıcı ile birlikte iş yapmaya başladı. Anadolu Endüstri2nin Irak'taki taahhütlük işlerini devralarak, 1990 yılına kadar Irak'ta anahtar teslim işleri yaptı.

Körfez Krizi'nin ardından Rus pazarına yönelen Turgay Ciner, tekstil yatırımları yapmaya başladı. Türkiye'de ise Ceytaş, Mensucat Santral ve Penyelüks'ü satın aldı.

Medya sektörüne ise 1998 yılında Sabah Grubu'na ortak olarak başladı. Ciner Grubu daha sonra Kanal 1 ve Habertürk'ü satın aldı. Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo'yu kuran Turgay Ciner, TMSF'den Show TV'yi satın alarak Türkiye'nin önemli medya patronları arasına girdi.

23 Aralık 2024 tarihinde ise sahibi olduğu medya kuruluşlarını Can Holding'e devretti.

TURGAY CİNER SERVETİ NE KADAR?

'in "2025 Milyonerler Listesi: En zengin 100 Türk" listesinde yer alan bilgilere göre Turgay Ciner'in, 950 milyon dolar serveti bulunuyor.

#forbes
#Servet Yıldırım
#Turgay Ciner
#Show Ht
#Medya Patronu
#Aktüel
