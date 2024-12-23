Ciner Grubu medyadan çekiliyor! İşte Habertürk ve Show TV’nin yeni sahibi

23 Aralık 2024 17:31 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:55

Bünyesinde Habertürk ve Show TV gibi medya organlarını barındıran Ciner Holding, medya sektöründen ayrılmaya karar verdi. Ciner Grubu tüm hisselerini Can Grubuna devretti. Her iki kurum da yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Türk Basınında önemli rol oynayan Habertürk ve Show TV'nin sahibi değişti. Ciner Grubuna ait iki medya şirketi Can grubuna satıldı.

Turgay Ciner'in başında olduğu medya şirketleri, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Holding’e devredildi.

Yapılan satış sonrasında her iki kurum da yazılı açıklama gerçekleştirdi. Turgay Ciner'e ait Park grubunun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MADEN ENDÜSTRİSİNE ODAKLANACAĞIZ!"

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Habertürk ve Show TV'nin tüm hisselerini satın alan Can grubundan da yazılı bir açıklama gerçekleştirildi.

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."