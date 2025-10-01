Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sinan Akçıl'dan Berat Albayrak'a sürpriz ziyaret! 'Gurur duyduğum siper adam'

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akçıl, eski Bakan Albayrak hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Ünlü şarkıcı, 'Ülkem adına gurur duyduğum, 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış siper adam' diye bahsettiği Berat Albayrak ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinan Akçıl'dan Berat Albayrak'a sürpriz ziyaret! 'Gurur duyduğum siper adam'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 11:30

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı hesabından yaptığı bir paylaşımda dikkat çekti. Akçıl eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldiğini açıkladı. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda Albayrak hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"SİPER ADAM"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eski bakan hakkında, 'ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o' şeklinde övgü dolu ifadeler kullandı.

Akçıl sosyal medyadan paylaştığı hikayede şunları yazdı:

"Üç saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin, inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor"

Sinan Akçıl'dan Berat Albayrak'a sürpriz ziyaret! 'Gurur duyduğum siper adam'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinan Akçıl Hadise polemiğine son noktayı koydu! "Engelliyimdir"
Berat Albayrak'tan şampiyonluk gözyaşları
ETİKETLER
#sosyal medya
#sinan akçıl
#Berat Albayrak
#Siber Adam
#Nun Okulları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.