Sinan Akçıl'dan Berat Albayrak'a sürpriz ziyaret! 'Gurur duyduğum siper adam'

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dikkat çekti. Akçıl eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldiğini açıkladı. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda Albayrak hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"SİPER ADAM"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eski bakan hakkında, 'ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o' şeklinde övgü dolu ifadeler kullandı.

Akçıl sosyal medyadan paylaştığı hikayede şunları yazdı:

"Üç saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin, inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor"