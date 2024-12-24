Sinan Akçıl Hadise polemiğine son noktayı koydu! "Engelliyimdir"

24 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:29

Hadise, katıldığı programda isim vermeden eski sevgilisi Sinan Akçıl'a göndermede bulunmuştu. Konuyla ilgili gelen soruları cevaplayan Sinan Akçıl, “O konu ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgürdür" diyerek Hadise ile ilgili konuşmak istemedi.

Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu!

Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu!

Hadise​ son dönemde bir zamanlar büyük aşk​ yaşadığı Sinan Akçıl'a yaptığı göndermeyle magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Hadise, Sinan Akçıl'ın kendisini aldattığını dile getirirken, Sinan Akçıl ise konu ile ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

SİNAN AKÇIL, HADİSE POLEMİĞİNE SON NOKTAYI KOYDU

Sinan Akçıl, muhabirlerin Hadise'nin yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara, “O konu ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgürdür. Benim cevabım çok ağır olmadı” sözleriyle cevap verdi.

Muhabirlerin Hadise ile iletişim kurup kurmadığını sorması üzerine Sinan Akçıl, “En son engellemişti beni, hala engelliyimdir herhalde. Konuşmamızın mümkün olacağını düşünmüyorum” diyerek konuyu kapattı.