'Kenara çekilir misiniz' diyerek uyardı, başına gelmeyen kalmadı! Tüm mahalleden dayak yedi

Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Eşi Gülizar ile birlikte pazara gitmek için yola çıkan Ramazan İmir, sokak ortasında duran kadına 'kenara çekilir misiniz' deyince olanlar oldu. Kadının kocası tarafından tekme tokat dayak yiyen İmir, tüm mahallelinin kendine saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"POLİSE GİDERSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Bir süre ikili arasında yaşanan tartışmanın üzerine kadının kocası Ramazan İmir'e saldırdı ve İmir, kaçarak camiye sığındı. Daha sonra mahalleden bir grup Ramazan İmir'i camide dövüp, 'polise gidersen seni öldürürüz' diyerek tehdit etti.

Kaşı patlayan ve kolları moraran İmir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve geçtiğimiz gün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

"ELLERİNDEN KAÇTIM, CAMİDE BENİ DÖVDÜLER"

Tanımadığı şahıslarca darbedildiğini anlatan Ramazan İmir, "Kadına, 'kenara çekilir misiniz' diyerek uyardım ve eşi bana saldırdı. Ellerinden kaçtım ancak camide beni dövdüler. 10 kişi bana saldırdı. Yol istedim, dayak yedim. Yol isteyince kenara çıkmadılar ve mahalleli bana saldırdı. 'Kenara çekilir misiniz' dedim, eşi sopayla geldi" ifadelerini kullandı.

Kendisine saldıran kişilerin cono aşireti mensupları olduğunu öne süren İmir, "Bana bir şey olursa ölümümden conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.