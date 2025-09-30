Tramvayı görmeden yola atladı! Fatih'te feci kaza herkesin gözü önünde yaşandı

Fatih Beyazıt'ta 13.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına tramvay çarptı. Sert darbeyle yola savrulan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Görenlerin feryatları kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.