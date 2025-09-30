İstanbul'da pankartın sırrı çözüldü, asanlar yakalandı: 'Kim tefecilik yaparsa bizi bulur'

Ümraniye'de yol üzerinde "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse bizi bulur" şeklinde pankart asıp numara bırakanlar polisin operasyonuyla yakalandı. Vatandaşların şikayeti üzerine pankartı asanlar hakkında halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaktan işlem başlatıldı.

TEHDİT EDENLER SUÇ AĞININ ÜYELERİ ÇIKTI

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki pankart asma olayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Pankartı asanların çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

ORGANİZE EDEN ŞAHIS FİRARİ

Pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaya çalışan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatan polis, olayı organize eden kişinin yurtdışında firari olan, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan E.Ö. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Ö.’nün talimatı ile söz konusu pankartı astıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "TCK 213" (Halk Arasında Korku ve Paniğe Sebep Olmak Amacıyla Tehdit Suçu) maddesi kapsamında adli makamlara sevk edildi.