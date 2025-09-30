Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Gündem
 | Banu İriç

İstanbul'da pankartın sırrı çözüldü, asanlar yakalandı: 'Kim tefecilik yaparsa bizi bulur'

İstanbul Ümraniye'de "Kim bu mahallede tefecilik yaparsa bizi bulur" yazılı pankartın asılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Tefecilerle mücadele ettiğini iddia ederek numarasını bırakan şahısların kendileri de suç ağının üyeleri çıktı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 20:15

'de yol üzerinde "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse bizi bulur" şeklinde asıp numara bırakanlar polisin operasyonuyla yakalandı. Vatandaşların şikayeti üzerine pankartı asanlar hakkında halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaktan işlem başlatıldı.

İstanbul'da pankartın sırrı çözüldü, asanlar yakalandı: 'Kim tefecilik yaparsa bizi bulur'

TEHDİT EDENLER SUÇ AĞININ ÜYELERİ ÇIKTI

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki pankart asma olayında İstanbul Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Pankartı asanların çıkar amaçlı örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

İstanbul'da pankartın sırrı çözüldü, asanlar yakalandı: 'Kim tefecilik yaparsa bizi bulur'

ORGANİZE EDEN ŞAHIS FİRARİ

Pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaya çalışan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatan polis, olayı organize eden kişinin yurtdışında firari olan, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan E.Ö. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Ö.’nün talimatı ile söz konusu pankartı astıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "TCK 213" (Halk Arasında Korku ve Paniğe Sebep Olmak Amacıyla Suçu) maddesi kapsamında adli makamlara sevk edildi.

ETİKETLER
#ümraniye
#tehdit
#suç
#emniyet
#pankart
#Ogrüt
#Gözaltınaalınma
#Gündem
TGRT Haber
