Markete köpeğiyle giren kişinin kulak zarını patlattı!

Küçükçekmece'de Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki markete köpeğiyle giren kadın ve kendisini uyaran müşteri arasında tartışma çıktı. Erkek müşteri kadına yumruklu saldırıda bulunarak kadının kulak zarını patlattı. Olayın ardından darbedilen kadın, şahıs hakkında şikayette bulundu.

Şüpheli şahsın Muhammed A. olduğunu belirlenirken, kısa sürede adresinde gözaltına alınan Muhammed A.’nın (58) bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Sorgusu devam eden şüpheli, yarın ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edilecek.