Gaziantep'te okulda dehşet! Hademe, 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., bir öğrenciyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine hademe yanında getirdiği bıçağı çıkararak 6 yaşındaki Efecan B.'yi bıçakla yaraladı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dehşete tanık olan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HADEME CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.