Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

Aralık 12, 2025 08:31
1
Türkiye’deki illerin eski isimleri

Türkiye’de bulunan 81 il, tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Hemen her medeniyet, yer aldığı bölgeye kendine has bir isim verdi. Bu kapsamda şehirlerin adları dönem dönem farklılaşırken, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle anıldı. İşte arşivlerden alınan bilgilerle Türkiye’deki illerin eski isimleri…

2
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

Türkiye tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Perslerden Osmanlı’ya, Friglerden Bizans’a kadar farklı kültürler bulundukları bölgelere kendi seçtikleri isimleri verdi. Bazı şehirler kurucusunun ismiyle anılırken bazı illerde bölgenin özellikleri etkili oldu. Ancak Türkiye’de bir ilin ismi hiçbir zaman değişmedi…

3
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN ESKİ İSİMLERİ

1. ADANA - BATANA:

Kökeni Hititlere kadar dayanan Adana’da Batana ismi bölgenin adı olarak kullanılıyordu.

4
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

2. ADIYAMAN- HISN-I MANSUR:

"Mansur'un Kalesi" anlamına gelen Hısn-ı Mansur ismi Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde kullanılıyordu.

5
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

3. AFYONKARAHİSAR- KARAHİSAR-I SAHİP:

Karahisar-ı Sahip ismi, Selçuklular döneminde şehrin "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle kullanılıyordu.

6
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

4. AĞRI - KARAKÖSE:

Bugünkü Ağrı'nın merkezine Osmanlı döneminde Karaköse deniyordu.

7
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

5. AKSARAY - ARCHELAİS:

Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehir olan Aksaray’a Antik çağlarda Archelais adı verilmişti.

8
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

6. AMASYA- AMASEİA:

Amasya’nın adı ise Yunan tarihçilerine göre Amaseia adındaki Amazon kraliçesinden geliyor.

9
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

7. ANKARA- ANKYRA:

Yunancada "çapa" anlamına gelen Ankyra ismi, Galatlar döneminden itibaren Ankara için kullanılıyordu.

10
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

8. ANTALYA - ATTALEİA:

Antalya’nın adı şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adından türetildi.

11
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

9. ARDAHAN - ARTAN VEYA ARTANİ:

Ardahan’a antik dönemlerde Artan veya Artani adı verilmişti.

12
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

11. AYDIN - TRALLEİS:

Tralleis, yani Aydın, Antik dönemde İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biriydi.

13
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

12. BALIKESİR - KARESİ:

Osmanlı öncesi beylik döneminde Karesi Beyliği'ne ev sahipliği yapan Balıkesir, o dönemde Karesi olarak anılıyordu.

14
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

13. BARTIN - PARTHENİOS:

Antik çağlarda bölgeye Parthenios adı verildi.

15
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

14. BATMAN - ILISU, HASANKEYF:

Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşim yeri olan Hasankeyf, sonrasında Batman ismini aldı.

16
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

15. BAYBURT - BAİBERD:

Roma ve Bizans döneminde Bayburt’a Baiberd deniyordu.

17
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

16. BİLECİK - BELEKOMA:

Bizans döneminde kullanılmış, Bilecik Kalesi’nin adı Belekoma idi.

18
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

17. BİNGÖL- ÇAPAKÇUR:

Bingöl, Osmanlı döneminde Çapakçur adı ile biliniyordu.

19
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

18. BİTLİS - BAGESH:

Antik Pers kayıtlarında Bitlis’in adı Bagesh olarak yer alıyordu.

20
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

19. BOLU - CLAUDİOPOLİS:

Bolu’nun adı Roma İmparatoru Claudius tarafından verilen Claudiopolis’ten geliyor.

21
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

20. BURDUR- POLYDORİON:

Polydorion  isminin anlamı tam olarak bilinmese de Yunan ve Roma dönemlerinde kullanıldığı biliniyor.

22
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

21. BURSA- PRUSA:

Kral I. Prusias tarafından kurulan Bursa’nın adı da Prusa’dan geliyor.

23
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

22. ÇANAKKALE - DARDANOS, ABYDOS:

Çanakkale, Antik Yunan döneminde Dardanos ve Abydos isimleri ile biliniyordu.

24
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

23. ÇANKIRI- GANGRA:

Çankırı, antik dönemlerde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehriydi ve Gangra adıyla biliniyordu.

25
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

24. ÇORUM - NERİK:

Hititler döneminde Çorum için Nerik ismi kullanılıyordu.

26
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

25. DENİZLİ - LADİK, LAODİKEİA:

Denizli iline antik dönemde Laodikeia ismi verilirken, Ladik adı Türkler döneminde verilmiş.

27
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

26. DİYARBAKIR - AMİD:

Roma ve Bizans dönemlerinde Diyarbakır için Amid ismi de kullanılıyordu.

28
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

27. DÜZCE- DUSİA:

Dusia ismi eski dönemlerde küçük bir yerleşim adı olarak bilinir.

29
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

28. EDİRNE- HADRİANOPOLİS:

Roma İmparatoru Hadrianus tarafından kurulan şehre ona ithafen Hadrianopolis adı verilmişti.

30
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

29. ELAZIĞ- HARPUT, MAMURETÜLAZİZ:

Osmanlı döneminde Mamuretülaziz adı ile bilinen Elazığ, Harput da deniliyordu.

31
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

30. ERZİNCAN - EREZ, EĞİN:

Erez ve Eğin isimleri Erzincan’ın Antik dönemlerden kaldığı düşünülen isimlerdir.

32
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

31. ERZURUM- THEODOSİOPOLİS:

Erzurum’a Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından Theodosioplis adı verilmişti.

33
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

32. ESKİŞEHİR - DORYLAİON:

Antik Frigya bölgesinin bir kenti olan Eskişehir, Dorylaion adıyla biliniyordu.

34
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

33. GAZİANTEP- AYINTAP:

Gaziantep’e Osmanlı döneminde"Tatlı su" anlamına gelen Ayıntap ismi kullanılıyordu.

35
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

34. GİRESUN- KERASUS:

Giresun şehrine Yunan kökenli bir isim olan ve "kiraz" anlamına gelen Kerasus deniliyordu.

36
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

35. GÜMÜŞHANE - ARGYROPOLİS:

Argyopolis, "Gümüş şehir" anlamına gelen Yunanca bir addır.

37
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

36. HAKKÂRİ- ÇÖLEMERİK:

Hakkari ili için Osmanlı döneminde Çölemerik adı kullanılıyordu.

38
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

37. HATAY- ANTAKYA: ANTİOCH

Büyük İskender'in generallerinden biri olan Seleukos Nikator tarafından kurulan Hatay’a Antioch adı verilmiştir.

39
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

38. IĞDIR: IĞDIR BEĞ

Iğdır’ın ismi 24 Oğuz boyundan 21'ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp'in en büyük oğlu olan "Iğdır Beğ" den geliyor.

40
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

39. ISPARTA - BARİS:

Antik çağlardan Isparta’ya Baris adı verilmişti.

41
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

40. İSTANBUL- BYZANTİON, KONSTANTİNOPOLİS:

Byzantion ismi Yunanca'da "Kral Byzas'ın şehri" anlamına geliyor; Doğu Roma’nın Başkenti olan Konstantinopolis adı ise I. Konstantin'in şehri kurmasından sonra verilmişti.

42
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

41. İZMİR- SMYRNA:

İzmir’in Antik dönemdeki ismi Smyrna, Yunan mitolojisine dayanır.

43
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

42. KAHRAMANMARAŞ - GERMENİKYA:

Kahramanmaraş’a Roma İmparatoru Caligula tarafından Germenikya adı verilmişti.

44
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

43. KARABÜK - ZEFRE:

Karabük'ün merkezine yakın bir bölgenin eski adı Zefre, şehrin de adıydı.

45
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

44. KARAMAN - LARANDA:

Karaman için Antik dönemlerde kullanılan isim Laranda idi.

46
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

45. KARS- KARSK, KARSAK:

Orta Asya Türk kabilelerinden birinin adı olan Karsak, Kars şehrinin eski isimlerinden biriydi.

47
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

46. KASTAMONU - TİMONİON:

Bizans döneminde Kastamonu için Timonion adı kullanılıyordu.

48
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

47. KAYSERİ - MAZAKA, CAESAREA:

Kayseri, Kapadokya Krallığı'nın başkenti olduğu dönemde Mazaka, Roma döneminde ise Caesarea olarak biliniyordu.

49
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

48. KIRIKKALE - YAHŞİHAN:

Osmanlı döneminde bölgenin bir köyü olan Yahşihan, şimdilerde Kırıkkale adıyla biliniyor.

50
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

49. KIRKLARELİ - KIRK KİLİSE:

Kırklareli için Osmanlı döneminde Kırk Kilise adı kullanılıyordu.

51
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

50. KIRŞEHİR- MACİSSUS, JUSTİNİANOPOLİS:

Bizans İmparatoru I. Justinianus'un Kırşehir’e Justinianopolis adını vermişti.

52
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

51. KİLİS - KİLİS:

Tarihi boyunca adı hiç değişmemiştir.

53
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

52. KOCAELİ - NİKOMEDİA:

Antik dönemde Bithynia bölgesinin başkenti olarak Nikoledia günümüzde Kocaeli olarak biliniyor.

54
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

53. KONYA - ICONİUM:

Yunan ve Roma dönemlerinde Konya için Iconium adı kullanılıyordu.

55
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

54. KÜTAHYA- KOTİAİON:

Kotiaion, Antik Frigya'da Kütahya için kullanılan bir isimdir.

56
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

55. MALATYA - MELİTENE:

Roma İmparatorluğu'nun doğudaki önemli şehirlerinden biri olan Malatya’nın eski ismi ise Melitene idi.

57
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

56. MANİSA - MAGNESİA:

Antik dönemdeki İyon şehirlerinden biri olan Magnesia günümüzde Manisa adı ile biliniyor.

58
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

57. MARDİN - MARİDA:

Mardin için Süryanice ve Aramice kökenli bir ad olan Marida kullanılıyordu.

59
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

58. MERSİN - ZEPHYRİUM:

Antik dönemde Mersin’in adı Zephyrium’du.

60
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

59. MUĞLA - MOBOLLA:

Mobolla, Karya bölgesinde kullanılan antik isimdi.

61
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

60. MUŞ: TARON

İlk çağda Muş ilinin de yer bölgeye "Taronitit" adı verilmişti.  Bu bölgenin merkezi durumundaki Muş şehrinin adı da bazı kaynaklarda "Taron" olarak geçiyor.

62
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

61. NEVŞEHİR- NYSSA, MUŞKARA:

Nevşehir’in adı Osmanlı döneminde Muşkara adıyla anılmış, daha sonra bugünkü ismiyle değiştirilmiştir.

63
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

62. NİĞDE - NAHİTA:

Hitit ve Frig dönemi kayıtlarında Niğde’nin adı Nahita olarak geçiyor.

64
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

63. ORDU- KOTYORA:

Antik Yunan kolonilerinden biri olan Kotyora, günümüzde Ordu ili olarak biliniyor.

65
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

64. OSMANİYE- CEBELİBEREKET:

Osmanlı döneminde Osmaniye için kullanılan isimlerden biri Cebelibereket’ti.

66
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

65. RİZE - RHİZUS:

Antik Yunan'da Rize için Rhizus adı kullanılıyordu.

67
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

66. SAKARYA - ADAPAZARI:

Osmanlı döneminde Sakarya Nehri kıyısındaki pazardan dolayı adına Adapazarı denilmişti.

68
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

67. SAMSUN - AMİSOS:

Yunan kolonisi olarak kurulan şehrin antik adı Amisos idi.

69
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

68. SİİRT - SAİRT:

Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird, gibi farklı şekillerde yer almıştır. Süryani'ler kente Se'erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert) adını vermiştir.

70
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

69. SİNOP - SİNOPE:

Türkiye’nin en mutlu şehri olarak bilinen Sinop’a Yunan mitolojisine göre, Amazon kraliçesi Sinope'nin adı verilmişti.

71
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

70. SİVAS - SEBASTİA:

Roma döneminde Sivas’a Sezar Augustus'a ithafen Sebastia adı verilmişti.

72
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

71. ŞANLIURFA - EDESSA:

Edessa adıyla bilinenn Antik Mezopotamya şehirlerinden biri, bugünkü Şanlıurfa ilimizdir.

73
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

72. ŞIRNAK- ŞEHR-İ NUH:

Şırnak ilinin eski adı Şehr-i Nuh, İslamî rivayetlere göre Nuh Peygamber'in şehri anlamını taşıyor.

74
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

73. TEKİRDAĞ - RHAEDESTUS:

Antik Yunan'da Trakya bölgesindeki önemli şehirlerden biri olan Rhaedestus, günümüzde Tekirdağ olarak biliniyor.

75
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

74. TOKAT- KOMANA PONTİKA:

Pontus Krallığı döneminde kutsal şehir Komana Pontika, şimdi adıyla Tokat şehri.

76
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

75. TRABZON - TRAPEZUS:

Bugünkü Trabzon şehri, Yunan koloniciler tarafından kurulmuştur ve Trapezus ismi "masa" anlamını taşıyor.

77
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

76. TUNCELİ - MAMİKİ:

Bugünkü Tunceli şehrinin eski isimleri "Mamiki" veya "Mameki" "Kalan" olarak biliniyordu.

78
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

77. UŞAK - TEMENOTHYREA:

Antik dönemde Frigya sınırları içinde kalan bir kent olan Temenothyrea, günümüzde Uşak adıyla biliniyor.

79
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

78. VAN - TUŞPA:

Van, Urartu Krallığı'nın başkenti olarak bilinen Tuşpa idi.

80
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

79. YALOVA- YALAKABAD:

Bizans ve Osmanlı döneminde Yalova için Yalakabad adı kullanılıyordu.

81
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

80. YOZGAT- BOZOK:

Yozgat, Osmanlı döneminde Bozok Sancağı ismiyle biliniyordu.

82
Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

81. ZONGULDAK - SANDRAKE:

Antik dönemde bilinen bir yerleşim bölgesi olan Sandrake, günümüzde Trabzon adıyla biliniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.