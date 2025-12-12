Her yerin adı değişti, sadece bir şehir tarih boyunca aynı isimle kaldı! Yaşadığınız ilin eski adını biliyor musunuz? İşte Türkiye’deki illerin eski isimleri

Türkiye tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Perslerden Osmanlı’ya, Friglerden Bizans’a kadar farklı kültürler bulundukları bölgelere kendi seçtikleri isimleri verdi. Bazı şehirler kurucusunun ismiyle anılırken bazı illerde bölgenin özellikleri etkili oldu. Ancak Türkiye’de bir ilin ismi hiçbir zaman değişmedi…